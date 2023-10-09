Военный эксперт назвал цель Киева после признания Буданова о ЗАЭС

Главной целью Киева является ядерный шантаж России и Европы. Об этом заявил военный эксперт, экс-член комиссии Организации Объединённых Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин. Он прокомментировал признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о трёх попытках атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). По мнению специалиста, такое заявление вызвано внутренними соображениями.

"То, что форма киевского режима террористическая, — это несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставит ГУР, в первую очередь террористические. Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу", — отметил Никулин в беседе с RT.

Он добавил, что уверенности в реакции ООН на такое признание нет, ведь США и их сателлиты полностью контролируют эту организацию, из-за чего она утратила международный авторитет.