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9 октября, 12:33

Военный эксперт назвал цель Киева после признания Буданова о ЗАЭС

Эксперт Никулин — о признании Буданова: Главная цель Украины — ядерный шантаж

Главной целью Киева является ядерный шантаж России и Европы. Об этом заявил военный эксперт, экс-член комиссии Организации Объединённых Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин. Он прокомментировал признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о трёх попытках атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). По мнению специалиста, такое заявление вызвано внутренними соображениями.

"То, что форма киевского режима террористическая, — это несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставит ГУР, в первую очередь террористические. Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу", — отметил Никулин в беседе с RT.

Он добавил, что уверенности в реакции ООН на такое признание нет, ведь США и их сателлиты полностью контролируют эту организацию, из-за чего она утратила международный авторитет.

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Как сообщал Лайф, ранее Буданов впервые признал, что украинский спецназ трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС. По его словам, каждый раз всё заканчивалось провалом из-за российских сил.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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