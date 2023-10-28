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28 октября, 18:47

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских дронов на Курскую АЭС

МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС остался в норме после атаки дронов ВСУ

Уровень радиации на Курской атомной электростанции (АЭС) остался в норме после атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"[Нам] известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции обнаружены три беспилотника, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо", — добавили там, отметив, что пострадавших в результате случившегося нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что события этой недели продемонстрировали "потенциально опасную" ситуацию с ядерной безопасностью, речь идёт не только о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, МАГАТЭ продолжит прикладывать все усилия, чтобы предотвратить ядерную аварию.

Захарова указала на причастность Запада к атаке украинских дронов на Курскую АЭС

Захарова указала на причастность Запада к атаке украинских дронов на Курскую АЭС

Как сообщал Лайф, вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Сообщалось, что один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.

Обложка ©

ТАСС / Иван Гущин

Никита Осипов
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