В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских дронов на Курскую АЭС

Уровень радиации на Курской атомной электростанции (АЭС) остался в норме после атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"[Нам] известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции обнаружены три беспилотника, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо", — добавили там, отметив, что пострадавших в результате случившегося нет.