В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских дронов на Курскую АЭС
МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС остался в норме после атаки дронов ВСУ
Уровень радиации на Курской атомной электростанции (АЭС) остался в норме после атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"[Нам] известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции обнаружены три беспилотника, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо", — добавили там, отметив, что пострадавших в результате случившегося нет.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что события этой недели продемонстрировали "потенциально опасную" ситуацию с ядерной безопасностью, речь идёт не только о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, МАГАТЭ продолжит прикладывать все усилия, чтобы предотвратить ядерную аварию.
Как сообщал Лайф, вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Сообщалось, что один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.
ТАСС / Иван Гущин