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27 октября, 06:04

Один из дронов ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС

Один из трёх беспилотников Вооружённых сил Украины взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания, среди людей пострадавших нет. Инцидент произошёл вечером 26 октября. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что первый дрон упал рядом с КПП административного комплекса АЭС. У БПЛА было неизвестное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Его изъяли для уничтожения. Второй аппарат рухнул на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка. БПЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал. Территория падения оцеплена, утром 27 октября планируется обследование и уничтожение аппарата. Третий беспилотник был перехвачен поздно вечером, он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. Происшествие не повлияло на работу Курской АЭС, расположенной в городе Курчатове.

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Напомним, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позднее стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. Позднее был перехвачен ещё один украинский БПЛА.

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Телеграм-канал "Курская АЭС"

Илья Суриков
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