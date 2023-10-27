Один из дронов ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС

Уточняется, что первый дрон упал рядом с КПП административного комплекса АЭС. У БПЛА было неизвестное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Его изъяли для уничтожения. Второй аппарат рухнул на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка. БПЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал. Территория падения оцеплена, утром 27 октября планируется обследование и уничтожение аппарата. Третий беспилотник был перехвачен поздно вечером, он упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. Происшествие не повлияло на работу Курской АЭС, расположенной в городе Курчатове.