Российские учёные придумали способ самоуничтожения захваченных противником дронов

У российских военных появится возможность полностью уничтожить беспилотный летательный аппарат, если он попал в руки противника. О разработке отечественных учёных РИА "Новости" рассказали в РХТУ имени Менделеева.

Дело в том, что в случае попадания беспилотника к противнику уничтожения электроники может быть недостаточно. По мнению учёных, решением данной ситуации могла бы стать система самоуничтожения, для которой в состав пластиков корпуса предложено ввести воспламеняемые наночастицы металла.

"Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причём без применения боекомплекта, на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", ― цитирует пресс-служба университета слова научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева.

В состав полимерных пластиков, из которых состоит корпус аппарата, предлагается добавить наночастицы металлов, которые, так же как и титан, можно воспламенить компактным лазером. В будущем это позволит не только защитить информацию в БПЛА, но и разработать новый подвид дронов-камикадзе.