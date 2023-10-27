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27 октября, 05:00
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Российские учёные придумали способ самоуничтожения захваченных противником дронов

РИА "Новости": Разработан способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

У российских военных появится возможность полностью уничтожить беспилотный летательный аппарат, если он попал в руки противника. О разработке отечественных учёных РИА "Новости" рассказали в РХТУ имени Менделеева.

Дело в том, что в случае попадания беспилотника к противнику уничтожения электроники может быть недостаточно. По мнению учёных, решением данной ситуации могла бы стать система самоуничтожения, для которой в состав пластиков корпуса предложено ввести воспламеняемые наночастицы металла.

"Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причём без применения боекомплекта, на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", ― цитирует пресс-служба университета слова научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева.

В состав полимерных пластиков, из которых состоит корпус аппарата, предлагается добавить наночастицы металлов, которые, так же как и титан, можно воспламенить компактным лазером. В будущем это позволит не только защитить информацию в БПЛА, но и разработать новый подвид дронов-камикадзе.

В Ижевске ветеранов СВО приглашают на работу по сборке дронов

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Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге начали обучать будущих операторов беспилотных аппаратов. Среди новобранцев учебного класса — представители разных родов войск, а в роли преподавателей — опытные военные. Программа сформирована таким образом, чтобы выпускникам были под силу любые задачи.

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ТАСС / Александр Полегенько

Лариса Сафронова
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    Комментарий

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    Игорьсегодня в 14:24

    И сколько денег налогоплательщиков эти учёные хотят "освоить"? А потом учёные сша и Евросоюза создадут такой прибор, который будет воспломеять их на подлëте. Там процессы не стоят на месте, а возможностей в разы больше.

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