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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 16:55
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В Ижевске ветеранов СВО приглашают на работу по сборке дронов

В Ижевске мужчин, вернувшихся со спецоперации, трудоустраивают на должности программистов или сборщиков беспилотников. Об этом пишет телеграм-канал SHOT и публикует видео.

В Ижевске ветераны СВО собирают дроны. Видео © t.me / SHOT

В Народном центре беспилотных систем собирают разнофункциональные дроны (разведчики, курьеры, камикадзе). Все они востребованы в зоне спецоперации и сразу отправляются на передовую. Перед приёмом на работу кандидаты проходят обучение: они осваивают не только навыки сборки БПЛА, но и управления ими. Руководство отмечает, что ветераны СВО очень мотивированы и инициативны.

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Ранее сообщалось, что челябинские ветераны ГРУ создали цех по производству FPV-беспилотников, которые могут заменить работу целого взвода. Эти летательные аппараты способны обнаружить врага за 12 километров, детально рассмотреть его позиции и нанести удар.

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t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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