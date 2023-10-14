В Ижевске ветеранов СВО приглашают на работу по сборке дронов

В Ижевске мужчин, вернувшихся со спецоперации, трудоустраивают на должности программистов или сборщиков беспилотников. Об этом пишет телеграм-канал SHOT и публикует видео.

В Народном центре беспилотных систем собирают разнофункциональные дроны (разведчики, курьеры, камикадзе). Все они востребованы в зоне спецоперации и сразу отправляются на передовую. Перед приёмом на работу кандидаты проходят обучение: они осваивают не только навыки сборки БПЛА, но и управления ими. Руководство отмечает, что ветераны СВО очень мотивированы и инициативны.