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Опубликовано 23 сентября 2023, 17:09
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В Челябинске собирают уникальные дроны для бойцов СВО

SHOT: В Челябинске ветераны ГРУ собирают FPV-дроны для бойцов СВО

Челябинские ветераны ГРУ создали цех по производству FPV-беспилотников, которые могут заменить работу целого взвода. Как сообщает SHOT, эти летательные аппараты способны обнаружить врага за 12 километров, детально рассмотреть его позиции и нанести удар.

Челябинские ветераны ГРУ собирают FPV-дроны, способные заменить целый взвод. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, организовать производство умных дронов удалось на деньги, собранные волонтёрами. Из Челябинска в зону СВО отправлено уже более 100 таких "птичек". Рамы и антенны конструкторы делают сами, часть комплектующих закупают в Китае, остальное — отечественного производства.

"Уникальность дрона в том, что конфигурация рамы разработана исключительно для нужд СВО. То есть она даёт нам очень хорошую экономию средств, а также пространство для манёвра, для масштабирования. <...> Бойцу не надо будет экономить секунды — всегда будет время на второй и на третий заход", — отметил ветеран ГРУ с позывным Зелёный.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский концерн и производитель оружия "Калашников" начал поставки новой формы для бойцов Вооружённых сил Российской Федерации. В первую поставку вошло несколько десятков тысяч костюмов и фуражек.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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