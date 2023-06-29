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29 июня, 11:03

В России создали антидроновый "гранатомёт" и уже поставляют его в зону СВО

В РФ создали систему подавления БПЛА "Аргус-Антидрон" в виде ручного гранатомёта

Новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон" создали в России. Её уже поставляют в зону специальной военной операции на Украине, сообщила директор по развитию предприятия – разработчика данного оружия — НПО "Кайсант", Химки — Алёна Баландина в ходе III выставки "Экипировка", которая проходит 29 июня в Москве.

  • Система подавления дронов "Аргус-Антидрон". Фото © НПО "Кайсант"
    Система подавления дронов "Аргус-Антидрон". Фото © НПО "Кайсант"
  • Система подавления дронов "Аргус-Антидрон". Фото © НПО "Кайсант"
    Система подавления дронов "Аргус-Антидрон". Фото © НПО "Кайсант"

Система подавления дронов "Аргус-Антидрон". Фото © НПО "Кайсант"

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"На выставке мы представляем наше антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" с дальностью подавления до полутора километров, время работы без подзарядки аккумулятора — полтора часа", — отметила Баландина.

Это оружие может "посадить" большую часть типов дронов, которые применяет противник. "Аргус" создан по схеме ручного противотанкового гранатомёта РПГ. Баландина отметила удобство в применении и эргономичность этого оружия. Вес "Аргуса" составляет 3,8 килограмма, что позволяет вести подавление БПЛА с плеча и треноги. В зону боевых действий уже поставлено несколько десятков антидроновых гранатомётов. Причём уже планируется "в разы" увеличить производство этих систем.

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НПО "Кайсант"

Светлана Оперук
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