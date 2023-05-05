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5 мая, 07:33

Российских военных переоденут в новую форму

"Калашников" начал поставки нового обмундирования для российских военных

Российский концерн и производитель оружия "Калашников" начал поставки новой формы для бойцов Вооружённых сил Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба компании, в первую поставку вошли несколько десятков тысяч костюмов и фуражек.

Образец ВКПО 3.0. Фото © "Калашников"

Образец ВКПО 3.0. Фото © "Калашников"

"ООО "Триада-ТКО" начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", — говорится в сообщении.

ВКПО 3.0 был создан "Триадой-ТКО" вместе со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны. В состав ВКПО 3.0 образца прошлого года входят нательное флисовое термобельё, флисовые кофты, летние фуражки, демисезонные шапки, зимние шарфы, а также демисезонные, влаговетрозащитные, утеплённые и летние костюмы.

"Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке", — отметили в концерне.

Концерн "Калашников" начал первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн "Калашников" начал первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева

Ранее Лайф сообщал, что концерн "Калашников" занялся разработкой новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для силовых структур. Они включают в себя новые технические решения, благодаря которым удастся сделать из базового десантного полноценный сторожевой катер.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Николь Вербер
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