Краснов рассказал Путину, как Генпрокуратура помогает мобилизованным и их семьям

Генпрокуратура в круглосуточном режиме следит за соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава ведомства, генеральный прокурор Игорь Краснов.

Он пояснил, что речь идёт об обращениях по предоставлению соответствующей поддержки от государства. Здесь ведомству приходилось включаться и реагировать на случаи оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации или выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих.

"Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены "кредитные каникулы". И эта работа в дальнейшем будет продолжена", — отметил Краснов.