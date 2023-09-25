Краснов рассказал Путину, как Генпрокуратура помогает мобилизованным и их семьям
Генпрокуратура в круглосуточном режиме следит за соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава ведомства, генеральный прокурор Игорь Краснов.
Он пояснил, что речь идёт об обращениях по предоставлению соответствующей поддержки от государства. Здесь ведомству приходилось включаться и реагировать на случаи оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации или выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих.
"Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены "кредитные каникулы". И эта работа в дальнейшем будет продолжена", — отметил Краснов.
Ранее президент Владимир Путин посетил центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение" в Великом Новгороде. Глава государства пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами спецоперации, которые в настоящее время проходят там реабилитацию. Так, один из военных поблагодарил Путина за открывшийся центр, а также призвал создать подобные учреждения и в других регионах.