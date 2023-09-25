Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 10:48

Краснов рассказал Путину, как Генпрокуратура помогает мобилизованным и их семьям

Генпрокуратура в круглосуточном режиме следит за соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил глава ведомства, генеральный прокурор Игорь Краснов.

Он пояснил, что речь идёт об обращениях по предоставлению соответствующей поддержки от государства. Здесь ведомству приходилось включаться и реагировать на случаи оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации или выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих.

"Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены "кредитные каникулы". И эта работа в дальнейшем будет продолжена", — отметил Краснов.

Путин поручил ФАС проконтролировать цены на средства реабилитации

Путин поручил ФАС проконтролировать цены на средства реабилитации

Ранее президент Владимир Путин посетил центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение" в Великом Новгороде. Глава государства пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами спецоперации, которые в настоящее время проходят там реабилитацию. Так, один из военных поблагодарил Путина за открывшийся центр, а также призвал создать подобные учреждения и в других регионах.

Обложка ©

kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • генпрокурор
  • игорькраснов
  • Путин
  • Законы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров