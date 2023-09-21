Путин посетил центр поддержки участников СВО "Возвращение" в Великом Новгороде

Президент Владимир Путин начал визит в Великий Новгород с посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение". Здесь главе государства представили оборудованную демонстрационную квартиру, специально адаптированную под жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню. Квартира оснащена голосовым помощником "Умный дом" и широким перечнем технических средств реабилитации.

Центр "Возвращение" был открыт в Великом Новгороде 1 июня 2023 года недалеко от Клинического госпиталя ветеранов войн. Здесь ветераны и участники СВО, а также инвалиды боевых действий могут получить комплексную помощь, причём за каждым посетителем закрепляется персональный координатор. В центре помогут получить меры социальной поддержки, медицинскую и психологическую помощь, содействие в бытовых вопросах, в трудоустройстве, обеспечение техническими средствами реабилитации и многое другое.