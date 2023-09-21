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Опубликовано 21 сентября 2023, 14:30

Путин посетил центр поддержки участников СВО "Возвращение" в Великом Новгороде

Президент Владимир Путин начал визит в Великий Новгород с посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей "Возвращение". Здесь главе государства представили оборудованную демонстрационную квартиру, специально адаптированную под жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню. Квартира оснащена голосовым помощником "Умный дом" и широким перечнем технических средств реабилитации.

Центр "Возвращение" был открыт в Великом Новгороде 1 июня 2023 года недалеко от Клинического госпиталя ветеранов войн. Здесь ветераны и участники СВО, а также инвалиды боевых действий могут получить комплексную помощь, причём за каждым посетителем закрепляется персональный координатор. В центре помогут получить меры социальной поддержки, медицинскую и психологическую помощь, содействие в бытовых вопросах, в трудоустройстве, обеспечение техническими средствами реабилитации и многое другое.

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Напомним, что Путин прибыл в Великий Новгород для проведения заседания президиума Госсовета по теме развития рынка труда. Кроме того, на повестке у российского лидера встреча с победителями чемпионата высоких технологий.

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Марина Калегина
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