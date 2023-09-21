Путин поручил ФАС проконтролировать цены на средства реабилитации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна проверить цены на современные средства реабилитации. О необходимости данной меры заявил глава государства Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Как рассказала президенту на заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова, спрос на высокотехнологичные средства реабилитации сейчас возрастает. В этой связи требуется дать поручение производящему данные товары бизнесу относительно ценовой политики этих средств. Голикова подчеркнула, то она должна быть более сдержанной.

"Нужно поручение не только бизнесу, поручение бизнесу мы дать не можем, нужно поручение ФАС. Современные средства реабилитации в четыре раза дороже, чем то, что в массовом порядке производится. Понятно, что это высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке", — ответил глава государства.