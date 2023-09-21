Путин распорядился развивать психологическую помощь в гражданской сфере

Психологическую помощь следует развивать не только в военной, но и в гражданской сфере. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин.

Путин в центре комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Сегодня глава государства прилетел в Великий Новгород и посетил центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Президент пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами спецоперации, которые в настоящее время проходят там реабилитацию. Так, один из военных поблагодарил Путина за открывшийся центр, а также призвал создать подобные учреждения и в других регионах.

"Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", — сказал в ответ президент.