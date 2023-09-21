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21 сентября, 15:32

Путин распорядился развивать психологическую помощь в гражданской сфере

Психологическую помощь следует развивать не только в военной, но и в гражданской сфере. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин.

Путин в центре комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Сегодня глава государства прилетел в Великий Новгород и посетил центр комплексной поддержки участников СВО "Возвращение". Президент пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами спецоперации, которые в настоящее время проходят там реабилитацию. Так, один из военных поблагодарил Путина за открывшийся центр, а также призвал создать подобные учреждения и в других регионах.

"Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать", — сказал в ответ президент.

ОНФ планирует открыть центр реабилитации участников СВО на побережье Азовского моря

ОНФ планирует открыть центр реабилитации участников СВО на побережье Азовского моря

Ранее сообщалось, что председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, Герой России, член наблюдательного совета организации Алексей Романов и вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети участников специальной военной операции (СВО).

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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