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29 июля, 10:42

"Защитники Отечества" посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети бойцов СВО

<p>Фонд "Защитники Отечества" посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети бойцов СВО. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fond_ZO/898?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Защитники Отечества</a></p>

Фонд "Защитники Отечества" посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети бойцов СВО. Обложка © Telegram / Защитники Отечества

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, Герой России, член наблюдательного совета организации Алексей Романов и вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети участников специальной военной операции (СВО). О подробностях рассказали в пресс-службе фонда.

Ребята вместе с гостями исполнили песню "Алые паруса". Видео © Telegram / Анна Цивилёва

"Анна Цивилёва ознакомилась с тем, как работает оздоровительный лагерь и как дети проводят время на отдыхе. Для них организована интересная развлекательная программа, творческие и спортивные занятия, также есть медицинское и воспитательное сопровождение. Далее состоялась беседа с ребятами, во время которой участники говорили об истории России, героях и их подвигах, о любви к Родине", — отметили в фонде.

Кроме того, ребята вместе с гостями спели "Алые паруса". Команда фонда передала лагерю спортивный инвентарь. Цивилёва подчеркнула, что за всё лето в лагере смогут побывать три тысячи ребят.

"Каждый из нас с большим уважением и вниманием относится к ветеранам СВО. Они должны получать всю необходимую помощь и поддержку, в том числе оперативно решать вопросы отдыха детей. Наши филиалы активно работают в этом направлении", — напомнила она.

Состоялось первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества"

Состоялось первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества"

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает объединение усилий в оказании социальной, правовой и информационной помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Никита Осипов
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