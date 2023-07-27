Состоялось первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества"

Прошло первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества". Оно было посвящено темам обеспечения ветеранов СВО техническими средствами реабилитации, протезами и кресло-колясками.







Члены совета обратили внимание на то, что решение данной проблемы важно для участников боевых действий в Донбассе с мая 2014 года, которые получили статус ветерана в соответствии с поправками в федеральный закон "О ветеранах". На заседании также указали на то, что инвалиды из числа участников СВО — это молодые люди, предпочитающие активный образ жизни, поэтому им нужен особый подход в обеспечении высокотехнологичными протезами и последующей реабилитацией. Председатель фонда Анна Цивилёва отметила, что одна из главных задач структуры — выстроить систему оказания помощи ветеранам на этапе повторного протезирования.

"Необходимо, чтобы каждый ветеран мог получить протезы и научиться ими пользоваться близко к месту жительства, а не ездить через всю страну. При этом качество оказываемой комплексной услуги по реабилитации должно быть везде одинаковым. Нам важно не просто вернуть ветеранам способность к передвижению, а привычный образ жизни в полном объёме", — сказала Анна Цивилёва.

На заседании выступили сопредседатели экспертного совета, директор ФГБУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов и руководитель — главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Дымочка.