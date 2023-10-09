В Петербурге начали обучать будущих операторов беспилотных аппаратов

Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали обучать в воинских частях Северо-Западного округа. Среди новобранцев учебного класса — представители разных родов войск, а в роли преподавателей — опытные военные. Программа сформирована таким образом, чтобы выпускникам были под силу любые задачи.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", будущим операторам предстоит налетать минимум тридцать часов на симуляторе — и только потом можно взять в руки пульт от настоящего дрона.

"Отрабатывался выход в район, разведка беспилотным летательным аппаратом. Задействован оператор — организовывал систему связи, целеуказания, организовывались тактические действия. Личный состав приобретает необходимые навыки", — рассказал один из командиров штурмовой группы.