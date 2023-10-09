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9 октября, 15:44

В Петербурге начали обучать будущих операторов беспилотных аппаратов

Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали обучать в воинских частях Северо-Западного округа. Среди новобранцев учебного класса — представители разных родов войск, а в роли преподавателей — опытные военные. Программа сформирована таким образом, чтобы выпускникам были под силу любые задачи.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", будущим операторам предстоит налетать минимум тридцать часов на симуляторе — и только потом можно взять в руки пульт от настоящего дрона.

"Отрабатывался выход в район, разведка беспилотным летательным аппаратом. Задействован оператор — организовывал систему связи, целеуказания, организовывались тактические действия. Личный состав приобретает необходимые навыки", — рассказал один из командиров штурмовой группы.

Российские военные стали эффективнее глушить беспилотники ВСУ, пишут СМИ

Российские военные стали эффективнее глушить беспилотники ВСУ, пишут СМИ

Ранее Лайф рассказывал, как российский оператор БПЛА с позывным Гранит уничтожил танк украинской армии, пока занимался поисками потерянного дрона. Вражеская боевая машина сгорела полностью, экипажа внутри не оказалось. А на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе — специально для использования в СВО. К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. БПЛА получат военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригады.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Марина Калегина
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