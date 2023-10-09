В Петербурге начали обучать будущих операторов беспилотных аппаратов
Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали обучать в воинских частях Северо-Западного округа. Среди новобранцев учебного класса — представители разных родов войск, а в роли преподавателей — опытные военные. Программа сформирована таким образом, чтобы выпускникам были под силу любые задачи.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", будущим операторам предстоит налетать минимум тридцать часов на симуляторе — и только потом можно взять в руки пульт от настоящего дрона.
"Отрабатывался выход в район, разведка беспилотным летательным аппаратом. Задействован оператор — организовывал систему связи, целеуказания, организовывались тактические действия. Личный состав приобретает необходимые навыки", — рассказал один из командиров штурмовой группы.
Ранее Лайф рассказывал, как российский оператор БПЛА с позывным Гранит уничтожил танк украинской армии, пока занимался поисками потерянного дрона. Вражеская боевая машина сгорела полностью, экипажа внутри не оказалось. А на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе — специально для использования в СВО. К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. БПЛА получат военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригады.