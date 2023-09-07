Российские военные стали эффективнее глушить беспилотники ВСУ, пишут СМИ
BI: ВС России стали эффективнее глушить украинские беспилотники
Российские войска стали намного эффективнее глушить украинские беспилотники, из-за чего операторам БПЛА приходится рисковать и с каждым разом подходить всё ближе. Об этом пишет Business Insider (BI).
"Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта", — отмечается в материале.
Если в начале конфликта украинские операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, что защищало их от непосредственной угрозы, то теперь Россия переместила свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту и расширила диапазон их действия, чтобы создать украинским аппаратам дополнительные помехи. И план сработал: ВСУ пришлось существенно выдвинуть специалистов из тыла, подвергая их ещё большей опасности.
Ранее Лайф рассказывал, как российские военные нанесли удар по району города Орехова Запорожской области, где находился командный пункт командиров 9-го армейского корпуса ВСУ. В ходе действий ВС РФ в районе Первомайского в ДНР оказались уничтожены пункт управления БПЛА, живая сила и военная техника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ