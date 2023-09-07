Российские военные стали эффективнее глушить беспилотники ВСУ, пишут СМИ

Российские войска стали намного эффективнее глушить украинские беспилотники, из-за чего операторам БПЛА приходится рисковать и с каждым разом подходить всё ближе. Об этом пишет Business Insider (BI).

Если в начале конфликта украинские операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, что защищало их от непосредственной угрозы, то теперь Россия переместила свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту и расширила диапазон их действия, чтобы создать украинским аппаратам дополнительные помехи. И план сработал: ВСУ пришлось существенно выдвинуть специалистов из тыла, подвергая их ещё большей опасности.