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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 08:35
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Российские военные стали эффективнее глушить беспилотники ВСУ, пишут СМИ

BI: ВС России стали эффективнее глушить украинские беспилотники

Российские войска стали намного эффективнее глушить украинские беспилотники, из-за чего операторам БПЛА приходится рисковать и с каждым разом подходить всё ближе. Об этом пишет Business Insider (BI).

"Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта", — отмечается в материале.

Если в начале конфликта украинские операторы БПЛА пилотировали дроны с большого расстояния от линии фронта, что защищало их от непосредственной угрозы, то теперь Россия переместила свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту и расширила диапазон их действия, чтобы создать украинским аппаратам дополнительные помехи. И план сработал: ВСУ пришлось существенно выдвинуть специалистов из тыла, подвергая их ещё большей опасности.

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Ранее Лайф рассказывал, как российские военные нанесли удар по району города Орехова Запорожской области, где находился командный пункт командиров 9-го армейского корпуса ВСУ. В ходе действий ВС РФ в районе Первомайского в ДНР оказались уничтожены пункт управления БПЛА, живая сила и военная техника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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