На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО

На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе. Как заявил глава региона Владимир Солодов, ударные беспилотники будут направляться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

По его словам, к отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. БПЛА получат военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад. Солодов уточнил, что краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, местные власти организуют обучение подразделений ВС РФ, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

"Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — написал губернатор Камчатского края в телеграм-канале.