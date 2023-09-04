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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 06:15
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На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО

Губернатор Солодов: На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Обложка © T.me / vsolodovbrief

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Обложка © T.me / vsolodovbrief

На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе. Как заявил глава региона Владимир Солодов, ударные беспилотники будут направляться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

По его словам, к отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. БПЛА получат военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад. Солодов уточнил, что краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, местные власти организуют обучение подразделений ВС РФ, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе. Фото © T.me / vsolodovbrief

"Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — написал губернатор Камчатского края в телеграм-канале.

В России планируется выпустить 18 тысяч гражданских дронов в 2024 году
В России планируется выпустить 18 тысяч гражданских дронов в 2024 году

Ранее Лайф писал, что второй завод по производству военных дронов российской компании "Робоавиа" появится в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель московского представительства компании Валентин Киселёв.

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Иван Косицын
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