В России планируется выпустить 18 тысяч гражданских дронов в 2024 году

В 2024 году Россия должна произвести 18 тысяч средних и крупных гражданских беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников", — сказал Белоусов в Новосибирске на интенсиве "Архипелаг-2023".

Первый вице-премьер уточнил, что речь не идёт о дронах весом до одного килограмма. Белоусов добавил, что правительство должно утвердить нацпроект по беспилотникам, кроме того, нужно проработать вопрос с Минфином по финансированию производства БПЛА.