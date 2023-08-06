Регион

Уведомления отключены

6 августа, 07:45

В России планируется выпустить 18 тысяч гражданских дронов в 2024 году

Белоусов: РФ должна выпустить 18 тысяч гражданских БПЛА без учёта мелких в 2024-м

В 2024 году Россия должна произвести 18 тысяч средних и крупных гражданских беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников", — сказал Белоусов в Новосибирске на интенсиве "Архипелаг-2023".

Первый вице-премьер уточнил, что речь не идёт о дронах весом до одного килограмма. Белоусов добавил, что правительство должно утвердить нацпроект по беспилотникам, кроме того, нужно проработать вопрос с Минфином по финансированию производства БПЛА.

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Путин поручил до сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Ранее первый заместитель председателя правительства заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных систем. Он подчеркнул, что отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых, а российские производители двигателей пользуются спросом у зарубежных партнёров.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Никита Никонов
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров