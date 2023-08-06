В России планируется выпустить 18 тысяч гражданских дронов в 2024 году
Белоусов: РФ должна выпустить 18 тысяч гражданских БПЛА без учёта мелких в 2024-м
В 2024 году Россия должна произвести 18 тысяч средних и крупных гражданских беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников", — сказал Белоусов в Новосибирске на интенсиве "Архипелаг-2023".
Первый вице-премьер уточнил, что речь не идёт о дронах весом до одного килограмма. Белоусов добавил, что правительство должно утвердить нацпроект по беспилотникам, кроме того, нужно проработать вопрос с Минфином по финансированию производства БПЛА.
Ранее первый заместитель председателя правительства заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных систем. Он подчеркнул, что отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых, а российские производители двигателей пользуются спросом у зарубежных партнёров.
ТАСС / Артем Геодакян