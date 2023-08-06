Белоусов заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных систем
Белоусов: Россия готова к внедрению новой отрасли беспилотных авиационных систем
Россия в целом готова к официальному запуску отрасли по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная", — сообщил Белоусов.
Вице-премьер подчеркнул, что отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых. Также он добавил, что в России есть производители двигателей, которые пользуются спросом у зарубежных партнёров. Белоусов добавил, что, несмотря на всё это, в отрасли беспилотных авиационных систем предстоит большая работа.
Ранее Лайф писал, что в России начали создавать новый противолодочный самолёт. В скором времени в распоряжение морской авиации ВМФ РФ поступят новые самолёты Су-30СМ2, которые смогут применять все виды доступного вооружения.
ТАСС / Дмитрий Астахов