Белоусов заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных систем

Россия в целом готова к официальному запуску отрасли по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная", — сообщил Белоусов.

Вице-премьер подчеркнул, что отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых. Также он добавил, что в России есть производители двигателей, которые пользуются спросом у зарубежных партнёров. Белоусов добавил, что, несмотря на всё это, в отрасли беспилотных авиационных систем предстоит большая работа.