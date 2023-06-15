Белоусов назвал оптимальный курс доллара для России

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает оптимальным курс в 80–90 рублей за доллар в текущих условиях для российской экономики, бюджета и интересов экспортёров с импортёрами. Своим видением он поделился с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

В ответ на вопрос, является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, Белоусов сказал: "Думаю, что это корректировка".

"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Это зона, на мой взгляд, сейчас — 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров", — высказался вице-премьер.