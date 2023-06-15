Белоусов назвал оптимальный курс доллара для России
Белоусов считает курс в 80–90 рублей за доллар оптимальным для экономики России
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает оптимальным курс в 80–90 рублей за доллар в текущих условиях для российской экономики, бюджета и интересов экспортёров с импортёрами. Своим видением он поделился с журналистами в кулуарах ПМЭФ.
В ответ на вопрос, является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, Белоусов сказал: "Думаю, что это корректировка".
"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Это зона, на мой взгляд, сейчас — 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров", — высказался вице-премьер.
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К закрытию торгов на Московской бирже сегодня доллар вырос до 83,75 рубля. Максимально в текущем году американская валюта дорожала 14 июня, до 85,03 рубля. Тогда же курс евро увеличился на 2,08% — до 90,82 рубля, а курс юаня вырос на 1,42% — до 11,724 рубля.
ТАСС / Сергей Карпухин