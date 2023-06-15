Валютный провал: Что скрывается за стремительным ростом курса доллара и какие перспективы ждут рубль К середине июня курс доллара побил рекорд этого года и поднялся до значений прошлого апреля. Такой скачок оказался выше самых пессимистичных прогнозов. Тем не менее сейчас на рынках ждут несколько значимых событий, которые могут заметно повлиять на валютный график. 14 июня, 23:40 Курс доллара резко вырос. Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Почему резко вырос курс доллара

На этой неделе доллар на бирже поднимался выше 85 рублей, а евро подходил к 92. Это значительно больше даже самых пессимистичных прогнозов экономистов ещё пару недель назад. Тогда казалось, что больше 83 рублей доллар стоить не будет. Тем не менее это произошло, а впереди рынки ждёт сразу несколько событий, которые могут повлиять на дальнейший вектор движения курса валют.

Центробанк опубликовал майский отчёт о рисках финансовых рынков. В нём говорится об увеличении объёма торгов на внутреннем валютном рынке. Причиной этого стало увеличение продаж иностранной валюты крупнейшими экспортёрами. Физические лица в свою очередь действовали так: покупали иностранную валюту в первой половине месяца, когда рубль укреплялся, и продавали её в оставшейся части месяца. По результатам мая: физические лица стали покупателями валюты на сумму 67 млрд рублей, в том числе 30,8 млрд рублей в юанях. Так охарактеризовал ситуацию на валютном рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Рубль ослабел по ряду причин. Во-первых, на фоне сохранения с середины весны относительно невысоких цен на нефть и геополитического дисконта на реализуемые РФ товары приток валютной выручки сократился. При этом импорт продолжает восстанавливаться. Поставщикам требуется всё больше валюты для оплаты иностранных товаров. Растут не только объёмы поставок, но и стоимость самого импорта. Отсутствие комфортного удовлетворения спроса на иностранные валюты подтолкнуло их котировки вверх, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его словам, ухудшились показатели счёта текущих операций. По данным ЦБ РФ, профицит платёжного баланса за первые пять месяцев 2023 года составил 22,8 млрд долларов, а за аналогичный период 2022 года — 123,8 млрд. То есть показатель упал без малого на 100 млрд. Кроме того, на нацвалюту давят обострения на внешних рынках, а также повышенные расходы госбюджета, вызванные геополитической необходимостью.

— Доллар действительно начал разгоняться на этой неделе. Нисходящий тренд рубля, начатый ещё с декабря прошлого года, сейчас стал ещё заметнее. После заявлений ЦБ о готовности поднять ставку в конце прошлой недели рубль несколько замедлил падение. Однако теперь тенденция продолжается. И в таком случае к середине лета мы можем увидеть доллар и евро на этих позициях или выше. Но в любом случае мы не знаем планы ЦБ и Минфина и те уровни, на которых они будут активнее вмешиваться в валютный курс. А потому пока трудно говорить, когда и насколько замедлится падение нацвалюты, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Как изменился прогноз курса рубля

Рост котировок доллара выше 85 рублей может привести к дальнейшему ослаблению российской валюты до уровня 89 рублей. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Для того чтобы началось укрепление рубля, необходимо, чтобы заинтересованные стороны выразили своё недовольство его ослаблением. На данный момент таких высказываний ещё не было. Мы продолжаем наблюдать за ослаблением рубля. Ждём решения по ставкам и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Они могут повлиять на дальнейшую динамику цен на нефть и, соответственно, на курс рубля. По данным CME Group, трейдеры ожидают сохранения ставки по итогам двухдневной встречи руководства ЦБ с вероятностью 96%, — добавил Владислав Антонов.

В целом, по его словам, на данный момент нет факторов, которые могли бы способствовать укреплению рубля. Соответственно, ожидается его дальнейшее ослабление.

Александр Бахтин считает, что сейчас рубль находится на минимумах, больше падать в ближайшее время он не будет. В перспективе он ожидает плавного восстановления российской валюты. В базовом сценарии до конца июня доллар может вернуться к 80–81, евро — к 86–87, а юань может отступить к 11,4.

Александр Бахтин также отметил, что с 7 июня объём ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила увеличен до 3,6 млрд в рублёвом эквиваленте с 2 млрд рублей в мае. А под конец месяца традиционным позитивом для рубля выступит налоговый период.

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— Текущее ослабление рубля к доллару связано со снижением притока валюты со стороны экспортёров. Мы ожидаем, что рубль может укрепиться ближе к концу месяца — к единому дню уплаты налогов в федеральный бюджет, приходящемуся на 28-е число каждого месяца. При условии экспортной цены нефти 60 долларов за баррель справедливый курс доллара находится на уровне 82 и ниже, — рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал обратил внимание, что это уже не первое такое ослабление рубля, не первая такая волатильность. Соответственно, в ближайшей перспективе начнётся корректировка курса и снижение.

— На следующей неделе в РФ стартует очередной сезон уплаты налогов, что может поддержать позиции рубля. Волатильность в паре евро/рубль сейчас выше, потому что объём ликвидности здесь сравнительно небольшой в связи с влиянием времени и санкций. Для доллара США вероятный диапазон коррекции заключён в рамки 75-83 рублей, — считает аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Пара евро-рубль продолжит расти в ближайшее время. Особенно в свете ожидаемого повышения процентной ставки Европейским центральным банком. Прогноз по курсу доллара в этом месяце может достичь отметки в 85 рублей, евро — 90–92 рублей, а юаня — 12 рублей. Такое мнение высказал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева