Доллар поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года

На Московской бирже курс доллара превысил отметку в 85 рублей, последний раз такой показатель фиксировался 4 апреля 2022 года. Об этом говорят данные валютных торгов площадки.

По данным на 09:48 (по Москве), американская валюта подросла на 0,86%, поднявшись до 85,02 рубля. К 09:52 (по Москве) доллар начал торговаться на уровне 84,87 рубля (+0,68%). В это время евро зафиксировался на отметке в 91,53 рубля (+0,65%), а курс юаня составил 11,831 рубля (+0,82%).