В США признали негативное влияние санкций для доллара

В США признали негативный эффект от санкций на курс доллара. Так, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что американские рестрикции вынуждают страны искать альтернативы доллару. Об этом она сообщила на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса.

По её словам, введение санкций вынуждает другие страны, которых они могут коснуться, искать альтернативы американской валюте. Несмотря на это заявление министр признала, что для большей части стран нет путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.