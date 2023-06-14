В США признали негативное влияние санкций для доллара
В Минфине США признали, что санкции мотивировали страны искать альтернативы доллару
В США признали негативный эффект от санкций на курс доллара. Так, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что американские рестрикции вынуждают страны искать альтернативы доллару. Об этом она сообщила на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей Конгресса.
По её словам, введение санкций вынуждает другие страны, которых они могут коснуться, искать альтернативы американской валюте. Несмотря на это заявление министр признала, что для большей части стран нет путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
Ранее Лайф писал о серьёзных экономических проблемах США, о которых стало известно в начале мая: тогда Минфин предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, Штаты не дотянут до 15 июня без решения данного вопроса. При этом президент США Джо Байден смотрит на ситуацию о вопросе повышения госдолга с оптимизмом, несмотря на то что на мировой арене относятся к этой ситуации совсем иначе.
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