Запад потерпел сокрушительное поражение в санкционной игре, заявил посол

Играя в антироссийские санкции, коллективный Запад проигрывает Москве не только в стратегическом, но и в экономическом плане. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

"Россия всегда подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры — меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно: в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", — сказал он в ходе интервью австрийскому порталу Exxpress.

Дипломат отметил, что об этом говорят в том числе и оценки независимых экспертов и институтов. Например, прогнозы Международного валютного фонда показывают, что больший вред санкции наносят странам ЕС, нежели России. Согласно его оценке, в российской экономике ожидается серьёзный рост — в два раза больший, чем во всей еврозоне.

"В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", — сказал Любинский.

Кстати, в результате санкционной политики страдают и многие европейские бизнесмены. На позиции, которые они занимали на российском рынке раньше, быстро приходят отечественные компании и партнёры из других стран, чьи правительства "оказались более рассудительны и дальновидны". А чтобы вернуть эти ниши когда-нибудь обратно, западному бизнесу потребуется много усилий. Если, конечно, это вообще будет возможно.