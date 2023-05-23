Глава ВТБ дал прогноз о новой главной резервной валюте мира

Китайский юань способен вытеснить американский доллар с позиции основной резервной мировой валюты уже в ближайшие десятилетия. Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском форуме в Шанхае.

"Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой. Есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты", — пояснил он.

Костин напомнил, что Центробанк РФ уже инвестирует финансовые резервы в юани, при этом 70% платежей в российско-китайской торговле проводится с помощью юаней и рублей.