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23 мая, 09:38

Глава ВТБ дал прогноз о новой главной резервной валюте мира

Глава ВТБ Костин заявил, что юань заменит доллар в качестве резервной валюты

Китайский юань способен вытеснить американский доллар с позиции основной резервной мировой валюты уже в ближайшие десятилетия. Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском форуме в Шанхае.

"Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой. Есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчётной валюты", пояснил он.

Костин напомнил, что Центробанк РФ уже инвестирует финансовые резервы в юани, при этом 70% платежей в российско-китайской торговле проводится с помощью юаней и рублей.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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