В России начали создавать новый противолодочный самолёт
Начальник морской авиации Пахомов: Разрабатывается новый противолодочный самолёт
В скором времени в распоряжение морской авиации ВМФ РФ поступят новые самолёты Су-30СМ2, которые смогут применять все виды доступного вооружения. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ Андрей Пахомов.
Он также отметил, что в разработке находится совершенно новый самолёт, который придёт на смену противолодочному Ил-38. Эти воздушные суда будут применяться в ближней и дальней морских зонах.
"Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим Военно-морским флотом. Цели и задачи под эти воздушные суда есть. Он будет не сверхзвуковым, будет летать и на малых скоростях, и на больших", — сказал Пахомов в программе "Военная приёмка" телеканала "Звезда".
Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что российский истребитель Су-35 является одним из лучших самолётов на сегодняшний день.
ТАСС / EPA / JAGADEESH NV