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23 июля, 16:32

В России начали создавать новый противолодочный самолёт

Начальник морской авиации Пахомов: Разрабатывается новый противолодочный самолёт

В скором времени в распоряжение морской авиации ВМФ РФ поступят новые самолёты Су-30СМ2, которые смогут применять все виды доступного вооружения. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ Андрей Пахомов.

Он также отметил, что в разработке находится совершенно новый самолёт, который придёт на смену противолодочному Ил-38. Эти воздушные суда будут применяться в ближней и дальней морских зонах.

"Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим Военно-морским флотом. Цели и задачи под эти воздушные суда есть. Он будет не сверхзвуковым, будет летать и на малых скоростях, и на больших", — сказал Пахомов в программе "Военная приёмка" телеканала "Звезда".

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ТАСС / EPA / JAGADEESH NV

Илья Суриков
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