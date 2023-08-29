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29 августа, 08:18

Военные дроны начнут выпускать в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону появится второй завод "Робоавиа" по выпуску военных дронов

Второй завод по производству военных дронов российской компании "Робоавиа" появится в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам во вторник, 29 августа, руководитель московского представительства компании Валентин Киселёв.

"Робоавиа" — это частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе. Её первая, крымская площадка может выпускать до 16 дронов в месяц, а ростовское производство нацелено на большие объёмы.

"Мы планируем расширение — открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов", — приводит слова Киселёва РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, что Курганский машиностроительный завод досрочно отгрузил Минобороны России новые и прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, в России вдвое нарастили производство Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО. Эти машины очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению целей спецоперации, указали в "Ростехе".

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Официальный сайт компании-производителя

Марина Калегина
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