Военные дроны начнут выпускать в Ростове-на-Дону

Второй завод по производству военных дронов российской компании "Робоавиа" появится в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам во вторник, 29 августа, руководитель московского представительства компании Валентин Киселёв.

"Робоавиа" — это частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе. Её первая, крымская площадка может выпускать до 16 дронов в месяц, а ростовское производство нацелено на большие объёмы.