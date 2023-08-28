Крупнейшие производители оружия выбрали страну для продолжения бизнеса

Крупнейшие западные компании – производители вооружения активно переносят свои мощности в Японию. Такая тенденция возникла на фоне возможного увеличения оборонного бюджета Страны восходящего солнца, сообщили авторы издания Nikkei Asia.

Заводы на территории островного государства решили открыть такие гиганты военной промышленности, как британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin. К ним присоединилась французская промгруппа Thales.

"Крупнейшие оборонные подрядчики по всему миру перемещают свои азиатские операционные мощности в Японию, поскольку Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии", — объяснили происходящее в издании.