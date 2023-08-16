Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на 3D-принтере оружие

В Австралии правоохранители обвинили двух мужчин в изготовлении оружия при помощи 3D-принтера. Об этом информирует телеканал 9News.

"Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырёхмесячной операции", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, во время обыска были найдены четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Мужчинам предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия.