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15 августа, 23:28

Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на 3D-принтере оружие

<p>Напечатанный на 3D-принтере пистолет. Обложка © Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g6Rpwap8sA0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">9 News Australia</a></p>

Напечатанный на 3D-принтере пистолет. Обложка © Кадр видео YouTube / 9 News Australia

В Австралии правоохранители обвинили двух мужчин в изготовлении оружия при помощи 3D-принтера. Об этом информирует телеканал 9News.

"Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырёхмесячной операции", сообщает телеканал.

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По данным телеканала, во время обыска были найдены четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Мужчинам предъявили обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия.

А ранее Лайф рассказывал, что в Австралии произошла авария с участием американского танка. Семь машин, включая полуприцеп с танком Abrams, столкнулись на шоссе неподалёку от Рокгемптона.

Юлия Коновалова
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