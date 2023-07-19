В Австралии произошла авария с участием американского танка

В Австралии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием американского танка. Как сообщает телеканал RT , в результате аварии пострадало шесть человек.

Семь машин, включая полуприцеп с танком Abrams, столкнулись на шоссе неподалёку от Рокхемптона. В результате три автомобиля загорелись. Всех пострадавших в аварии уже госпитализировали, один из них находится в тяжёлом состоянии. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что танк везли на грузовике из порта Гладстон, маршрут был проложен до военного полигона Шоулуотер-Бэй. Теперь правоохранители устанавливают причину ДТП, проводится проверка.