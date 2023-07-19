Водитель грузовика в Москве не справился с управлением и перевернулся посреди дороги

На внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

ДТП на внешней стороне МКАД. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно", © LIFE

"На внешней стороне 29-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что машину наклонило в правую сторону, а затем она догнала впереди ехавшее авто и упала. Потом грузовик на боку пролетел вперёд, а легковушку немного отбросило. Так они заняли три полосы. В результате ДТП движение на данном участке дороги затруднено, поэтому водителям лучше выбрать пути объезда. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.