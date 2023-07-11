Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны партию БМП-3
Курганский машиностроительный завод досрочно отгрузил Минобороны России новые и прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"Курганмашзавод опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа", — заявили в холдинге.
Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объёма выработки за 2022 год.
Ранее Лайф писал, что в России вдвое нарастили производство Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО. Эти машины очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению целей спецоперации, указали в "Ростехе".