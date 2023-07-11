Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны партию БМП-3

Курганский машиностроительный завод досрочно отгрузил Минобороны России новые и прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Курганмашзавод опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа", — заявили в холдинге.

Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объёма выработки за 2022 год.