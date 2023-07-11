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11 июля, 02:32

Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны партию БМП-3

Курганский машиностроительный завод досрочно отгрузил Минобороны России новые и прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Курганмашзавод опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа", — заявили в холдинге.

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Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объёма выработки за 2022 год.

Ранее Лайф писал, что в России вдвое нарастили производство Су-30, Су-34 и Су-35 для СВО. Эти машины очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению целей спецоперации, указали в "Ростехе".

Обложка ©

VK / ПАО "Курганский машиностроительный завод"

Артур Лапсаков
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