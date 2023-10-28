Захарова указала на причастность Запада к атаке украинских дронов на Курскую АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских БПЛА на Курскую атомную электростанцию не могла произойти без согласия западных кураторов. Дипломат допустила, что даже могло быть прямое указание.

"Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", — отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.