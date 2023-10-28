Захарова указала на причастность Запада к атаке украинских дронов на Курскую АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских БПЛА на Курскую атомную электростанцию не могла произойти без согласия западных кураторов. Дипломат допустила, что даже могло быть прямое указание.
"Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", — отметила Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Представитель МИД добавила, что Москва призывает все правительства мира осудить варварские атаки киевского режима на АЭС. Захарова предупредила, что эти террористические действия могут иметь непоправимые последствия.
Напомним, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Сообщалось, что один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.
ТАСС / Александр Рюмин