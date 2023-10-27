На Курской АЭС заявили о штатной работе после пресечения трёх атак украинских БПЛА
Атаки беспилотников ВСУ не повлияли на работу Курской АЭС
Атаки беспилотников на Курскую АЭС, которые произошли вечером 26 октября, не повлияли на работу станции. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Курской АЭС.
"Вечером 26 октября была пресечена атака трёх вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции", — указано в сообщении.
Утверждается, что Курская АЭС, расположенная в городе Курчатове, функционирует в штатном режиме. На месте инцидента работают правоохранительные органы.
Напомним, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. Позднее был перехвачен ещё один украинский БПЛА.
ТАСС / Иван Гущин