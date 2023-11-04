Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что украинские БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями в ночь на 4 ноября.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", — добавили в МО РФ.