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4 ноября, 05:15

Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что украинские БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями в ночь на 4 ноября.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", — добавили в МО РФ.

Девять украинских дронов перехвачены вблизи ЗАЭС

Девять украинских дронов перехвачены вблизи ЗАЭС

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Это произошло рано утром 3 ноября.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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