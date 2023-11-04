Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 15:09

ПВО сбила ракеты в районе судостроительного завода в Керчи

<p>Система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Фото © <a href="https://t.me/mash_na_volne/4274" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на волне"</a></p>

Система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Фото © "Mash на волне"

Российские системы ПВО сбили украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработали ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю

10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю

А в ночь на 4 ноября российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями. Позже ещё два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров