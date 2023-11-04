ПВО сбила ракеты в районе судостроительного завода в Керчи
Система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Фото © "Mash на волне"
Российские системы ПВО сбили украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработали ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
А в ночь на 4 ноября российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями. Позже ещё два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью.