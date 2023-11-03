10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю
Минобороны: ВКС РФ сбили за неделю 10 украинских самолётов и вертолётов
За неделю истребительная авиация Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) сбила 10 украинских самолётов, а также вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолётов Воздушных сил Украины и один вертолёт: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолёт L-39, а также вертолёт Ми-8", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что за неделю средства противовоздушной обороны России перехватили 274 беспилотника, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, четыре ракеты ATACMS американского производства, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM.
Потери противники с начала СВО составляют 525 самолётов, 254 вертолёта, 8586 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14 923 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в ВСУ признали превосходство советских систем ПВО над западными. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что немецкие Iris-T и норвежские NASAMS могут поражать воздушные цели лишь на расстоянии до 40 километров, при этом советские С-300 способны делать это, удаляясь за 70 километров от объекта.
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