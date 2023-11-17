Российские военные уничтожили кочующий миномёт ВСУ на базе американского автомобиля
ВС РФ уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов, в том числе кочующий миномёт на базе автомобиля HUMVEE американского производства", — приводит слова Чехова РИА "Новости".
Кроме того, в районах Новомихайловки и Приютного российские военные сорвали две попытки ротации противника. ВСУ потеряли военных, боевую бронированную машину и пикап. А барражирующие боеприпасы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Новоивановки и буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки (Запорожская область).
Всего за сутки украинские войска лишились на Южно-Донецком направлении около 70 военных убитыми и ранеными. Среди потерь также две боевые бронированные машины и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил Чехов.
Ранее Лайф писал, что ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР. Кроме того, российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ под Запорожьем.
ТАСС / Александр Полегенько