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Опубликовано 17 ноября 2023, 04:10

Российские военные уничтожили кочующий миномёт ВСУ на базе американского автомобиля

ВС РФ уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов, в том числе кочующий миномёт на базе автомобиля HUMVEE американского производства", — приводит слова Чехова РИА "Новости".

Кроме того, в районах Новомихайловки и Приютного российские военные сорвали две попытки ротации противника. ВСУ потеряли военных, боевую бронированную машину и пикап. А барражирующие боеприпасы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Новоивановки и буксируемую гаубицу FH70 в районе Темировки (Запорожская область).

Всего за сутки украинские войска лишились на Южно-Донецком направлении около 70 военных убитыми и ранеными. Среди потерь также две боевые бронированные машины и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил Чехов.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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