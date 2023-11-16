ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР
Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский самолёт МиГ-29. Это произошло в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.
Накануне российским системам ПВО удалось сбить один украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда Днепропетровской области. Кроме того, ранее ВС РФ перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области.
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