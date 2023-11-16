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16 ноября, 12:07

ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в ДНР

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский самолёт МиГ-29. Это произошло в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", говорится в сводке ведомства.

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР

Накануне российским системам ПВО удалось сбить один украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда Днепропетровской области. Кроме того, ранее ВС РФ перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области.

Обложка ©

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Ян Поланин
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