У ВСУ — минус ещё один истребитель

Российская система ПВО сбила украинский самолёт МиГ-29 в районе Павлограда Днепропетровской области. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — указано в сводке ведомства за минувшие сутки.

МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ

МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ

А ранее Лайф рассказывал, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Кроме того, ВС РФ удалось перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.