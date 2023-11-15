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Опубликовано 15 ноября 2023, 12:25
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У ВСУ — минус ещё один истребитель

МО РФ: ПВО России сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда

Российская система ПВО сбила украинский самолёт МиГ-29 в районе Павлограда Днепропетровской области. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", указано в сводке ведомства за минувшие сутки.

МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ
МО РФ: Российские системы ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолётов ВСУ

А ранее Лайф рассказывал, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области. Кроме того, ВС РФ удалось перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Дарья Нарыкова
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