Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В районе города Запорожье уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Шесть попыток атаковать под Донецком обернулись для ВСУ чудовищными потерями

Шесть попыток атаковать под Донецком обернулись для ВСУ чудовищными потерями

Ранее Лайф рассказывал, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за неделю нанесли более десятка групповых ударов по украинским объектам. В частности, были атакованы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базы горюче-смазочных материалов противника.