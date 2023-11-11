Российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВС Украины в Запорожской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"В районе города Запорожье уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за неделю нанесли более десятка групповых ударов по украинским объектам. В частности, были атакованы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базы горюче-смазочных материалов противника.