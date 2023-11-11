Шесть попыток атаковать под Донецком обернулись для ВСУ чудовищными потерями

Российские военные под Донецком отразили шесть атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины, в результате чего противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ", — приводит слова полковника РИА "Новости".

Он уточнил, что ВСУ понесли существенные потери в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки. Всего, по словам Астафьева, противник потерял на данном направлении до 185 человек убитыми и ранеными. Также сообщается о шести уничтоженных единицах техники — пяти пикапах и одном КамАЗе.

Помимо того, российские бойцы на данном участке фронта применили методы ведения контрбатарейной борьбы. В результате успешных действий военнослужащие ВС РФ уничтожили 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра, отметил начальник пресс-центра группировки.