Шесть попыток атаковать под Донецком обернулись для ВСУ чудовищными потерями
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 185 военных при шести атаках под Донецком
Российские военные под Донецком отразили шесть атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины, в результате чего противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ", — приводит слова полковника РИА "Новости".
Он уточнил, что ВСУ понесли существенные потери в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки. Всего, по словам Астафьева, противник потерял на данном направлении до 185 человек убитыми и ранеными. Также сообщается о шести уничтоженных единицах техники — пяти пикапах и одном КамАЗе.
Помимо того, российские бойцы на данном участке фронта применили методы ведения контрбатарейной борьбы. В результате успешных действий военнослужащие ВС РФ уничтожили 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра, отметил начальник пресс-центра группировки.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о колоссальных потерях ВСУ на данном направлении за прошлую неделю. Так, украинские войска на Донецком направлении потеряли более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили три вражеских танка.
VK / Минобороны России