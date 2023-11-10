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Опубликовано 10 ноября 2023, 13:36

Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны РФ: За неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

За период с 4 по 10 ноября российские войска в рамках спецоперации нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Вооружёнными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника", — информирует ведомство.

Кроме того, наши бойцы нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наёмников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все назначенные объекты были уничтожены.

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Ранее сообщалось, что под Красным Лиманом было поражено четыре командных пункта ВСУ. Потери украинских войск составили до 160 военных, уничтожено три танка, четыре боевые бронированные машины, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и четыре автомобиля.

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Vk / Минобороны России

Наталья Исакова
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