Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ

За период с 4 по 10 ноября российские войска в рамках спецоперации нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Вооружёнными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника", — информирует ведомство.

Кроме того, наши бойцы нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наёмников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все назначенные объекты были уничтожены.