Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ
Минобороны РФ: За неделю нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА
За период с 4 по 10 ноября российские войска в рамках спецоперации нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Вооружёнными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника", — информирует ведомство.
Кроме того, наши бойцы нанесли удары по пунктам размещения подразделений противника и иностранных наёмников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все назначенные объекты были уничтожены.
Ранее сообщалось, что под Красным Лиманом было поражено четыре командных пункта ВСУ. Потери украинских войск составили до 160 военных, уничтожено три танка, четыре боевые бронированные машины, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и четыре автомобиля.
Vk / Минобороны России