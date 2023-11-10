Российские военные продолжают атаковать позиции Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, бойцы ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта противника.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Помимо того, в районе Серебрянки бомбардировочная авиация ударила по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Потери украинских войск составили до 160 военных, уничтожено три танка, четыре боевые бронированные машины, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и четыре автомобиля. А в районе Кременной было сбито два беспилотника.

"Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника", — добавил Савчук в беседе с РИА "Новости".