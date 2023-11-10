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Опубликовано 10 ноября 2023, 02:43

Под Красным Лиманом поражено четыре командных пункта ВСУ

РИАН: На Краснолиманском направлении поражено четыре командных пункта ВСУ

Российские военные продолжают атаковать позиции Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, бойцы ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта противника.

По его словам, в районе Серебрянского лесничества военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Помимо того, в районе Серебрянки бомбардировочная авиация ударила по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Потери украинских войск составили до 160 военных, уничтожено три танка, четыре боевые бронированные машины, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и четыре автомобиля. А в районе Кременной было сбито два беспилотника.

"Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника", — добавил Савчук в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате украинская сторона лишилась до 170 солдат убитыми и ранеными, а также двух пикапов и орудия Д-30.

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t.me/ Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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