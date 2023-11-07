ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 11:55

Украина попыталась атаковать под Червоной Дибровой в ЛНР, но потеряла 170 бойцов

ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Краснолиманском направлении

Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего украинская сторона лишилась до 170 солдат убитыми и ранеными, а также двух пикапов и орудия Д-30. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР", — отметили в ведомстве.

Украинские самолёты Су-27 и МиГ-29 сбиты над ДНР и Харьковской областью
Украинские самолёты Су-27 и МиГ-29 сбиты над ДНР и Харьковской областью

Также сообщалось, что российские военные в ходе специальной военной операции отразили семь атак противника на Донецком направлении. ВСУ лишились 245 солдат.

BannerImage

Getty Images / Wolfgang Schwan

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar