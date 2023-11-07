Украина попыталась атаковать под Червоной Дибровой в ЛНР, но потеряла 170 бойцов
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Краснолиманском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего украинская сторона лишилась до 170 солдат убитыми и ранеными, а также двух пикапов и орудия Д-30. Об этом рассказали в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР", — отметили в ведомстве.
Также сообщалось, что российские военные в ходе специальной военной операции отразили семь атак противника на Донецком направлении. ВСУ лишились 245 солдат.
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