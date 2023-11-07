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Опубликовано 7 ноября 2023, 11:48

Украинские самолёты Су-27 и МиГ-29 сбиты над ДНР и Харьковской областью

Российские силы ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и ДНР

Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли сразу два самолёта: один в Харьковской области, второй в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-27 в районе населённого пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населённого пункта Роскошное ДНР", — уточнили в оборонном ведомстве.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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Андрей Бражников
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