Украинские самолёты Су-27 и МиГ-29 сбиты над ДНР и Харьковской областью
Российские силы ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и ДНР
Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли сразу два самолёта: один в Харьковской области, второй в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе спецоперации.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-27 в районе населённого пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населённого пункта Роскошное ДНР", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
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