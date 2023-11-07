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7 ноября, 11:45

ВСУ потеряли 245 бойцов на Донецком направлении

МО РФ: Подразделения Южной группировки войск отразили 7 атак противника в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции отразили семь атак противника на Донецком направлении. Об этом проинформировали журналистов во вторник, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка", — перечислили в военном ведомстве.

Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 245 человек убитыми и ранеными.

"Это из области фантастики": Британские журналисты пообщались с офицерами ВСУ о возможном контрнаступе

"Это из области фантастики": Британские журналисты пообщались с офицерами ВСУ о возможном контрнаступе

Плачевное положение украинской армии ранее признал главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью Economist он заявил, что конфликт зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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