ВСУ потеряли 245 бойцов на Донецком направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции отразили семь атак противника на Донецком направлении. Об этом проинформировали журналистов во вторник, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка", — перечислили в военном ведомстве.