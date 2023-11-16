В НАТО признались, что не ожидали такой сложной ситуации для Киева на поле боя
Столтенберг: Для Украины ситуация на поле боя сложнее, чем думали в НАТО
Ситуация на поле боя для Украины сложилась более трудная, чем думали в НАТО. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО", — сказал Столтенберг.
Также он выразил уверенность, что США и другие страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине.
Ранее Лайф писал, что американский Сенат оставил Киев без финансирования, теперь дело за Байденом. Речь идёт о проекте временного бюджета, который не включает помощь Украине и Израилю.
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