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16 ноября, 20:20

В НАТО признались, что не ожидали такой сложной ситуации для Киева на поле боя

Столтенберг: Для Украины ситуация на поле боя сложнее, чем думали в НАТО

Ситуация на поле боя для Украины сложилась более трудная, чем думали в НАТО. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО", — сказал Столтенберг.

Также он выразил уверенность, что США и другие страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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