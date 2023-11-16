В НАТО признались, что не ожидали такой сложной ситуации для Киева на поле боя

Ситуация на поле боя для Украины сложилась более трудная, чем думали в НАТО. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине. Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО", — сказал Столтенберг.

Также он выразил уверенность, что США и другие страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине.