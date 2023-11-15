В Госдуме посоветовали Украине даже не рассчитывать на "японский сценарий"
Депутат Леонов: Буданову доверили прощупать почву насчёт "японского сценария"
Майдан Незалежности в Киеве. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka
"Японский сценарий", по которому Украина и Россия могут не заключить вообще никакого мирного соглашения, маловероятен. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Олег Леонов. При этом он объяснил, почему Киев доверил озвучить этот тезис именно главе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову. Так, по мнению российского депутата, украинские власти пытаются "прощупать почву".
"Буданов прощупывает реакцию мировую, реакцию общественности и мировых политических сил на такой сценарий", — говорит собеседник Лайфа.
Но даже западные стороны, по мнению Леонова, могут дать Украине "добро" на безвременную остановку конфликта: им попросту нужна передышка, они не успевают производить оружие и печатать прежний денежный объём для поддержки режима Зеленского. И тем не менее "японский сценарий" всё равно нереализуем по одной простой причине — он невыгоден России.
Я в такой сценарий не верю, потому что он не даёт нам никаких преимуществ, но, наоборот, даёт все преимущества Украине. Не думаю, что мы на это готовы пойти
депутат Госдумы Олег Леонов
Ранее Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва могут отказаться от подписания мирного соглашения даже после окончания боевых действий. Он сравнил такой сценарий с отношениями между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор.