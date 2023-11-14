На Украине допустили, что не подпишут мирный договор даже после завершения конфликта

Киев и Москва могут отказаться от подписания мирного соглашения даже после окончания боевых действий. Таким мнением поделился начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов. Он сравнил такой сценарий с отношениями между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор.

"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", — заявил Буданов.